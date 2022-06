Fahrgäste drängeln sich auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Westerland auf Sylt. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken Feiertag Die Küsten und das 9-Euro-Ticket: Voller Bahnhof auf Sylt Von dpa | 04.06.2022, 14:45 Uhr | Update vor 10 Min.

Pfingsten, Sonnenschein und das 9-Euro-Ticket: Viele Menschen im Norden hat es da an die Küsten gezogen. Die einen bummelten an den Strandpromenaden, andere waren mehr in Feierstimmung.