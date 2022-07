ARCHIV - Urlauber und Tagestouristen genießen das Sommerwetter am Ostseestrand in Travemünde. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Tourismus Volle Strände und Karibikfeeling an der Lübecker Bucht Von dpa | 19.07.2022, 17:18 Uhr

Am bislang wärmsten Tag der Jahres haben am Dienstag Urlauber und Einheimische gleichermaßen Abkühlung an den Stränden der Lübecker Bucht gesucht. Bei Lufttemperaturen von 24 Grad Celsius bei Seewind und Wassertemperaturen um 18 Grad Celsius war der Strand von Travemünde schon gegen Dienstagmittag gut gefüllt. Ähnlich sah es auch an den anderen Stränden der Lübecker Bucht aus. In Timmendorfer Strand und Scharbeutz signalisierte der Internet-Strandticker für viele Strandabschnitte „sehr stark besucht“.