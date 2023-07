Volle Strände an der Ostsee Foto: Thomas Müller/dpa up-down up-down Tourismus Volle Strände an der Ostsee Von dpa | 09.07.2023, 14:33 Uhr

Volle Strände, so weit das Auge reicht: In der Lübecker Bucht hat am Wochenende Hochbetrieb geherrscht. Mit Beginn der Sommerferien in weiteren Bundesländern und vielen Tagesgästen wurde es an vielen Stränden mächtig voll. „Leider belegt“, hörten viele Urlauber immer wieder auf der Suche nach einem Strandkorb. Etwa in Timmendorfer Strand waren fast überall die Strandkörbe ausgebucht, für einige Verleiher war es das erste Mal in diesem Jahr.