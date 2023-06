Scharbeutz Foto: Thomas Müller/dpa up-down up-down Sommerausflug Volle Strände an der Ostsee Von dpa | 25.06.2023, 14:45 Uhr

Zahlreiche Menschen haben am Wochenende die Strände der Lübecker Bucht genossen. Viele Ausflügler aus Hamburg oder Schleswig-Holstein, aber auch erste Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, wo am Donnerstag die Sommerferien begonnen hatten, lagen am Strand oder kühlten sich im Meer ab. Die Wassertemperatur lag bei 18 bis 19 Grad. Ganz vereinzelt waren bei einigen Verleihern auch schon die Strandkörbe ausgebucht.