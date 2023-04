Bürgerbegehren Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Volksinitiative für Bürgerbegehren im Norden gestartet Von dpa | 21.04.2023, 12:23 Uhr

Gegen Einschnitte bei Bürgerbegehren ist am Freitag in Schleswig-Holstein eine Volksinitiative an den Start gegangen. Dazu haben Oppositionsparteien, Umweltverbände und der Verein Mehr Demokratie ein Bündnis mit insgesamt über 30 Akteuren geschlossen. Vor dem Kieler Rathaus sammelte die Initiative erste Unterschriften.