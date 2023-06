FDP-Fraktionschef Christopher Vogt Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Klima Vogt unterstützt Ankündigung Günthers zu Letzte Generation Von dpa | 22.06.2023, 12:42 Uhr

Die FDP macht die jüngsten Straftaten der Gruppe Letzte Generation zum Thema im Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags. „Wir werden der Landesregierung damit die Gelegenheit geben, ihren neuen Kurs zu erklären“, sagte Landtagsfraktionschef Christopher Vogt am Donnerstag. Dieser dürfe sich nicht in Rhetorik erschöpfen. „Der Rechtsstaat muss im ganzen Land konsequent durchgesetzt werden. Das Maß ist tatsächlich voll.“ Der Ausschuss befasst sich am 28. Juni mit der Letzten Generation.