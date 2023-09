Landtag Vogt erwartet massive Spannungen in der Koalition Von dpa | 19.09.2023, 15:45 Uhr | Update vor 1 Std. Christopher Vogt Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down

FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt wähnt die Koalition aus CDU und Grünen nach Streit über den Nationalpark Ostsee und sichere Herkunftsstaaten in schlechtem Zustand. „Wir erleben gerade schwarz-grüne Chaostage“, sagte Vogt am Dienstag. „Man fragt sich ja zunehmend, was diese Koalition eigentlich inhaltlich überhaupt noch zusammenhält.“