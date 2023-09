Parteien Vizekanzler Habeck als Gast beim Grünen-Landesparteitag Von dpa | 14.09.2023, 13:53 Uhr | Update vor 13 Min. 13. Nationale Maritime Konferenz Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down

Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) wird als Redner zum Landesparteitag der schleswig-holsteinischen Grünen am 23. September nach Neumünster kommen. Das kündigten die beiden Landesvorsitzenden Anke Erdmann und Gazi Freitag am Donnerstag an. Inhaltlich geht es bei der Versammlung in erster Linie um die Vorbereitung der Europawahl im Juni 2024. Dazu solle ein Leitantrag beschlossen werden.