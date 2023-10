In diesem Artikel erfährst Du: Was der Unterschied zwischen einer Depression und einer Winterdepression ist.

Was wirklich gegen eine Winterdepression hilft.

Wie viele Vitamin D Tabletten dagegen helfen.

Trübes Wetter und dunkle, verregnete Nachmittage schlagen bei vielen Menschen auf die Stimmung. Bei dir auch? Das bedeutet nicht sofort, dass es zu depressiven Erkrankungen kommen muss.

Der Winter kommt nicht wenigen länger vor, als in anderen Teilen Deutschlands. Nicht ohne Grund ist immer wieder von einer Winterdepression zu hören. Doch lässt sich alles darauf zurückführen?

Stimmungstief oder Winterdepression?

Die Deutsche Depressionshilfe sagt „Nein“. „Die meisten Depressionen im Winter sind keine Winterdepressionen. Es handelt sich dabei um normale Depressionen, die aber natürlich auch im Winter auftreten können“, sagt Prof. Ulrich Hegerl. Sprich: Menschen, die unter einer vermeintlichen „Winterdepression“ leiden, sind auch im restlichen Jahr anfälliger für Depressionen. Die Qualität sei eine andere.

In der typischen Depression leiden Menschen an Appetitverlust, bei einer Winterdepression sei das Gegenteil der Fall: Heißhunger und Gewichtszunahme treten auf. Ein anderer Unterschied liege laut dem Professor im Schlaf.

Bei beiden Depressionsformen komme es zu Schlafstörungen, bei der typischen Depression sind die Betroffenen zwar müde, kommen aber nicht zur Ruhe. Sie schlafen nicht gut ein und auch nicht gut durch. Bei der Winterdepression ist es umgekehrt: Die Betroffenen liegen zu lange im Bett und schlafen auch zu lange. Vorsicht: Nicht nur zu wenig, auch zu viel Schlaf kann die Stimmung verschlechtern und noch mehr Müdigkeit auslösen.

Wann fängt eine Winterdepression an?

Eine Winterdepression beginnt meist in den Monaten September bis November und dauert bis in den Frühling.

Symptome der Winterdepression sind in den häufigsten Fällen das genannte Schlafbedürfnis, Müdigkeit und Antriebslosigkeit, sowie Heißhungerattacken auf Kohlenhydrate. In der Regel bestehe dann auch ein vermindertes Interesse an sozialen Kontakten und Freizeitaktivitäten. Es können Stimmungsschwankungen auftreten, die durch Gereiztheit oder Niedergeschlagenheit gekennzeichnet sind.

Was hilft bei einer Winterdepression?

Bei einem Stimmungstief, eintretender Melancholie im Winter oder der sogenannten Winterdepression hilft es, an der frischen Luft spazieren zu gehen und sich mit Freunden zu treffen. Der soziale Aspekt des Menschen sollte nicht vernachlässigt werden, nur weil es draußen dunkel ist.

Ebenfalls hilfreich ist eine feste Struktur. Diese gibt Halt und Struktur. Feste Zeiten fürs Aufstehen, Essen, Arbeiten, Lernen und Schlafen können da helfen. Und nicht vergessen: Spaziergänge, Freunde treffen und Sport einplanen. Sobald Betroffene sehr stark unter der Situation leiden und das Stimmungstief nicht nur einen Tag andauert, sondern über zwei Wochen geht, sollte der Hausarzt aufgesucht werden.

Wie viel Vitamin D hilft bei Winterdepression?

Neben den angesprochenen Symptomen sind der Überschuss am Schlafhormon Melatonin (steuert Schlaf-Wach-Rhythmus) und ein Mangel an Serotonin (reguliert die Stimmung, Appetit und Schlaf), sowie ein Mangel an Vitamin D (sorgt für Knochenstoffwechsel) mögliche Auslöser für eine Winterdepression.

Vitamin D Tabletten für den Ausgleich gibt es in jedem Drogerie-Geschäft. Das Motto „viel hilft viel“ solltest Du allerdings mit Vorsicht genießen. Die richtige Dosis ist wichtig und im besten Fall mit dem eigenen Hausarzt besprochen werden.

Tageslichtlampen als Ersatz für Sonnenlicht

Der Serotoninhaushalt lässt sich mit gesunder Ernährung wieder aufbauen. Eine vitaminreiche Kost mit viel frischem Gemüse und Obst trägt dazu bei. Auch Käse, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchten, Nüssen und Eier. Diese Lebensmittel enthalten viel Tryptophan, der Eiweiß-Baustoff, den der Körper benötigt, um Serotonin bilden zu können.

Der wohl beliebteste Tipp für Schleswig-Holsteiner: Sonne anbeten. Wenn sie dann mal da ist. Ein Ersatz für die eigenen vier Wände kann dafür eine Tageslichtlampe sein. Die gibt es oft schon gebraucht für nicht viel mehr Geld, als eine normale Schreibtischlampe.