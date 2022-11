Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Corona in SH Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hält Aufhebung der Isolationspflicht für vertretbar Von dpa | 12.11.2022, 08:23 Uhr

Der Berliner Virologe hält die Entscheidung in vier Bundesländern für vertretbar, appelliert jedoch auch an die Verantwortung eines jeden, bei Symptomen am besten zu Hause zu bleiben.