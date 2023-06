Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Vierter Mann nach Überfall auf Geldtransporter festgenommen Von dpa | 15.06.2023, 11:58 Uhr

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Lübeck sitzt nun auch ein vierter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige habe sich selbst bei der Polizei in Lübeck gestellt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das sei bereits Mitte Mai passiert. Ob es weitere Komplizen gegeben haben könnte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. „Wir gehen weiteren Hinweisen nach und es werden auch Spuren ausgewertet. Es ist alles ein bisschen komplexer.“