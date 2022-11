IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Metallindustrie Vierte Metall-Tarifrunde auch im Norden ohne Ergebnis Von dpa | 10.11.2022, 20:18 Uhr

Die vierte Tarifrunde für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ist auch im Norden ohne Ergebnis zu Ende gegangen. „Es fehlt nach wie vor ein brauchbares Angebot der Arbeitgeber“, kritisierte der Bezirksleiter Küste der IG Metall, Daniel Friedrich, am Donnerstagabend nach rund fünfstündigen Verhandlungen. Ein weiterer Termin wurde nach Angaben beider Seiten zunächst nicht vereinbart. Friedrich kündigte weitere Warnstreiks für Freitag und die kommende Woche an. Die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbandes Nordmetall, Lena Ströbele, warf der Gewerkschaft vor, deren Warnstreiks richteten schweren Schaden an.