Unfall Vier Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos auf Sylt Von dpa | 09.09.2023, 10:48 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Kampen auf Sylt sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Ein Sachverständiger soll nun die Ursache für den Zusammenstoß klären, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nähere Angaben zu den verletzten Personen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.