Neumünster Vier Verletzte bei Maschinenbrand in Recyclingbetrieb Von dpa | 12.05.2023, 07:09 Uhr

Beim Brand einer Maschine in einem Recyclingbetrieb in Neumünster haben vier Arbeiter leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Da zunächst von acht Verletzten die Rede war, waren zwischenzeitlich rund 80 Einsatzkräfte vor Ort, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mit.