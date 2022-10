Bei der Vier-Tage-Woche müssen Angestellte in der Regel pro Woche einen Tag weniger arbeiten. Die Arbeitszeit ändert sich dabei nicht. Foto: dpa up-down up-down Umfrage des Tages Vier-Tage-Woche in SH: Würden Sie dafür Ihren aktuellen Job aufgeben? Von shz.de | 18.10.2022, 05:30 Uhr

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, suchen Betriebe in Schleswig-Holstein nach Möglichkeiten, wie sie für Bewerber attraktiver werden können. Wir wollen von Ihnen wissen, was Sie von Vier-Tage-Woche und Co. halten.