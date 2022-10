Auch 2022 fällt es zahlreichen Menschen in Schleswig-Holstein immer noch schwer, Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bekommen. Entlastung verspricht unter anderem die Vier-Tage-Woche. Gearbeitet wird, wie der Name schon verrät, nur noch vier Tage. Die Arbeitszeit verringert sich dabei insgesamt meistens nicht – aber durch die neue Verteilung ergibt sich ein freier Tag. Es bleibt mehr Zeit für Hobbies, Familie und den Haushalt.

Zufriedenheit der Mitarbeiter an oberster Stelle

Malermeisterin Jessica Hansen aus Osterby geht mit ihrem Betrieb „Die Malerin“ sogar noch einen Schritt weiter. Neben einer Vier-Tage-Woche bietet sie ihren Mitarbeitern weitere Vorteile. So bekommt jeder von ihnen monatlich 50 Euro auf die Spendit-Card – im 13. Monat sind es sogar 60 Euro. Das Geld können die Angestellten dann zum Beispiel zum Tanken nutzen.

Auch Fahrtzeiten werden bezahlt, sodass sich die Bewerbung auch für Interessenten aus Neumünster oder Malente lohnt. Auch Arbeitskleidung und Firmenwagen werden gestellt. Beides darf mit nach Hause genommen werden.

Wir wollen heute von Ihnen wissen, was Sie von solchen Angeboten halten. Würden Sie vielleicht sogar Ihren Job wechseln, um davon zu profitieren? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.

Zwischenstand am Dienstag, 18. Oktober 2022, um 16.15 Uhr: Bisher haben 581 Personen an unserer Umfrage teilgenommen. 31 Prozent gaben an, für Angebote wie eine Vier-Tage-Woche sogar die Branche wechseln zu wollen. 29 Prozent würden dafür ihren aktuellen Job aufgeben, wenn sich die beruflichen Tätigkeiten im neuen Unternehmen nicht ändern würden. 14 Prozent gaben an, sich mit solchen Modellen noch nicht beschäftigt zu haben. 22 Prozent würden ihrem Arbeitgeber treu bleiben und auf Veränderungen im Arbeitsalltag verzichten. Vier Prozent der Befragten waren noch unentschieden.