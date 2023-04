Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Prozess Vier Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen Von dpa | 28.04.2023, 14:32 Uhr

Bei einer Razzia der Steuerfahndung Hamburg sind drei Verdächtige verhaftet worden. Insgesamt 140 Beamte hätten 22 Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchsucht, teilte die Hamburger Finanzbehörde am Freitag mit. Die Aktion habe sich gegen eine vierzehnköpfige Bande gerichtet, die von Februar 2020 bis Dezember 2022 mehr als vier Millionen Euro an Umsatzsteuer hinterzogen haben soll.