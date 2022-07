ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Segeberg Vier Menschen bei Unfall durch Reifenplatzer auf A7 verletzt Von dpa | 17.07.2022, 10:45 Uhr

Bei einem Unfall wegen eines geplatzten Autoreifens sind auf der Autobahn 7 nahe Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) vier Menschen verletzt worden. Ein mit fünf Menschen besetztes Auto war in der Nacht zum Sonntag in Richtung Norden unterwegs gewesen, als bei etwa 200 Stundenkilometern plötzlich ein Reifen platzte, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem zweiten Auto.