Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Vier Männer treten und bestehlen 27-Jährigen Von dpa | 07.07.2023, 09:22 Uhr

Vier Männer haben bei einem Überfall in einem Kieler Park sowie auf einem Feldweg auf einen 27-Jährigen eingetreten und eingeschlagen. Der Mann sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag in Kiel mit. Die Angreifer wollten demnach Geld haben, das Opfer habe am Mittwochabend aber keines dabei gehabt.