AOK NordWest Viele Kinder wegen Verbrennungen im Norden im Krankenhaus Von dpa | 01.06.2023, 10:51 Uhr

Wegen Verbrennungen und Verbrühungen sind 2021 in Schleswig-Holstein 158 Kinder im Alter bis zu zehn Jahren in Krankenhäuser eingewiesen worden. Das teilte die AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Statistischen Bundesamtes am Donnerstag zum Kindersicherheitstag am 10. Juni mit.