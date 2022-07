ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Ermittlungen Viele Durchsuchungen wegen Verdachts auf Kinderpornografie Von dpa | 01.07.2022, 12:50 Uhr

Ermittler haben wegen Verdachts auf Besitz und Verbreiten von Kinderpornografie 25 Wohnungen und Häuser in Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde durchsucht. Es gebe bislang keine Hinweise, dass die Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 63 Jahren untereinander vernetzt seien oder gemeinsam vorgingen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag stellten Beamtinnen und Beamte eine Vielzahl von Datenträgern sicher. Diese sollen nun ausgewertet werden. Die Beamten wollen auch prüfen, ob und an wen das Material möglicherweise weiterverbreitet wurde. Zum Einsatz kam dabei am Donnerstag auch der Datenträgerspürhund Joker.