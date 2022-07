ARCHIV - Fahrgäste stehen in einem Bus. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Wettbewerbsdruck Viele Bus- und Lastwagenfahrer zu lange am Steuer Von dpa | 27.07.2022, 14:51 Uhr

Bei verstärkten Kontrollen von Lastwagen und Bussen hat die Polizei in Schleswig-Holstein innerhalb einer Woche bei 120 von 279 überprüften Fahrzeugen Verstöße festgestellt. Mit über 40 Prozent sei die Beanstandungsquote hoch, analysierte die Landespolizei am Mittwoch. In mehr als 100 Fällen seien zu lange Lenkzeiten, zu kurze Pausen, fehlende Aufzeichnungen über die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie Manipulationen des digitalen Kontrollgeräts festgestellt worden.