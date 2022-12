Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Viele Atemwegserkrankungen: Zahl der Grippefälle steigt Von dpa | 02.12.2022, 13:30 Uhr

Auch in Schleswig-Holstein leiden außergewöhnlich viele Menschen an Atemwegserkrankungen. Kliniken und Praxen seien stark ausgelastet, berichteten Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft und Gesundheitsministerium am Freitag. Viele Kinder hätten sich eine Respiratorische Synzytial-Virus-Infektion (RSV) zugezogen. Diese Erkrankung kann bei Kleinkindern in den ersten Lebenswochen schwere Verläufe nehmen.