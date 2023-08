Aktuelle Zahlen Viel Regen im Juli: Buchungen bei Strandkorbvermietern in SH eingebrochen Von dpa | 14.08.2023, 17:15 Uhr Regen statt Sonnenschein: Die Strandkorbvermieter musste erhebliche Einbußen bei den Buchungen hinnehmen. Symbolfoto: Jens Koehler/imago-images up-down up-down

Regen im Juli hat vielen Strandkorbvermietern in Schleswig-Holstein das Geschäft vermiest. Nur in Büsum an der Nordsee fällt die Bilanz besser aus. Dort werden die Körbe vorab online gebucht.