Sommerferien Viel Ferienverkehr im Norden: Staus vor allem Richtung Süden Von dpa | 09.07.2022, 13:57 Uhr

Die Sommerferien haben am Samstag für regen Reiseverkehr auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein und Hamburg gesorgt. Staus gab es vor allem auf der A1 und A7 in Richtung Süden. Insgesamt sei die Verkehrslage jedoch noch relativ entspannt, sagte eine Hamburger Polizeisprecherin am Mittag.