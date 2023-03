Wollen aufrütteln, um Jugendliche zur Wahl zu bewegen: Gurpinder Babbar, Jaron Kempen und Joao Lukas Boe (v. l.). Foto: Michael Ruff up-down up-down Kommunalwahl SH 2023 Süß oder salzig: Video-Wettbewerb soll Schüler bei der Kommunalwahl mit ins Boot holen Von Kay Müller | 20.03.2023, 07:50 Uhr

60 Sekunden – so lange darf ein Video dauern: In einem landesweiten Wettbewerb des Landesbeauftragten für politische Bildung in SH können Jugendliche und Erwachsene bis zu 1000 Euro gewinnen. Zu Besuch bei drei „Ersttättern“ in Itzehoe.