Bundeswehr Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht die Marine Von dpa | 21.02.2023, 03:33 Uhr

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht heute erstmals die Deutsche Marine in Eckernförde. Nach Angaben der Marine wird der SPD-Politiker die Gelegenheit nutzen, einen Teil des Fähigkeitsspektrums der Marine - sowohl auf See als auch an Land - kennenzulernen.