Prozessbeginn Versuchter Mord in Kieler Obdachlosenunterkunft Von dpa | 27.04.2023, 01:48 Uhr

Am Kieler Schwurgericht beginnt am Donnerstag ein Prozess um einen heimtückischen Mord in einem Kieler Obdachlosenheim. Angeklagt ist ein 26-Jähriger, der sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Dezember vergangenen Jahres nachts in eines der Zimmer der Unterkunft schlich. Dort soll der Angeklagte zehn Mal auf einen schlafenden Mann eingestochen haben.