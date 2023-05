Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Versuchter Mord an Ehefrau: Prozess gegen 62-Jährigen Von dpa | 25.05.2023, 02:02 Uhr

Ein 62 Jahre alter Mann muss sich von Donnerstag (9.15 Uhr) an wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Der Mann soll am 2. Dezember 2022 in Flensburg in der gemeinsamen Wohnung versucht haben, seine Ehefrau zu erwürgen. Dafür soll er zunächst ein Nylonseil und später die bloße Hand verwendet haben. Nach heftiger Gegenwehr ist der Frau die Flucht gelungen.