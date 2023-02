Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Vermutlich betrügerischer Aufruf für Opfer von Brokstedt Von dpa | 23.02.2023, 12:24 Uhr

Ein Mann hat in Brokstedt (Kreis Steinburg) vermutlich in betrügerischer Absicht einen Spendenaufruf zugunsten der Opfer der Messerattacke vom 25. Januar verteilt. Der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz habe nach Zeugenaussagen am Dienstag und Mittwoch Flugblätter mit dem Spendenaufruf und einer Bankverbindung in Briefkästen geworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beamte überprüften den Mann am Mittwoch. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Betrüger.