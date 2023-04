Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kieler Förde Vermisster aus Kiel tot in seinem Auto in der Förde gefunden Von dpa | 15.04.2023, 10:04 Uhr

Ein 86-jähriger Kieler ist am Freitagabend tot in seinem Auto in der Kieler Förde gefunden worden. Der Mann galt seit Ende März als vermisst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Angler hatte zunächst nur das Kennzeichen des Wagens unter Wasser im Hafenbecken des Marinearsenals gesehen und aufgrund der Berichterstattung in den Medien die Polizei informiert.