Notfälle Verletzter Segler per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht Von dpa | 02.10.2023, 14:33 Uhr | Update vor 6 Min. Seenotrettungskreuzer "Bremen" Foto: picture alliance / Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Mithilfe eines Marine-Hubschraubers ist ein verletzter Mann südlich von Fehmarn von einer Segeljacht geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mitteilte, hatte sich der Skipper der Jacht am Sonntagnachmittag gemeldet, weil das Crewmitglied von einem Gegenstand am Kopf getroffen worden war und eine stark blutende Platzwunde hatte.