Steinburg Verletzte Frau nimmt sich nach Messerattacke das Leben Von dpa | 13.06.2023, 11:44 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt in Schleswig-Holstein (Kreis Steinburg) hat sich eine damals verletzte Frau das Leben genommen. „Dieser tragische Fall ist uns bekannt, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, sagte ein Sprecher des Landesjustizministeriums am Dienstag. Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ berichtet.