Ermittlungen Verletzte Frau nach Barbesuch im Kreis Pinneberg gefunden Von dpa | 20.09.2022, 14:58 Uhr

Eine Frau hat eine verletzte 25-Jährige in Halstenbeck (Kreis Pinneberg) gefunden, die nach ersten Ermittlungen der Polizei möglicherweise Opfer einer Sexualstraftat geworden ist. Die junge Frau habe mehrere Blutergüsse und kann sich nur eingeschränkt an das Geschehen vom 9. und 10. September erinnern, teilte die Polizei am Dienstag mit.