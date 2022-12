Verkauf von Feuerwerkskörpern startet in Schleswig-Holstein. Foto: Tobias Hase up-down up-down Umfrage des Tages Verkaufsstart vor Silvester: Kaufen Sie in diesem Jahr Böller und Raketen? Von shz.de | 29.12.2022, 06:51 Uhr

Ab heute können auch in SH wieder Feuerwerkskörper gekauft werden. Stehen Sie schon in den Startlöchern, sind sie dagegen oder verzichten Sie in diesem Jahr vielleicht aus finanziellen Gründen auf Raketen und Co.?