Verkauf von HSH-Nordbank-Altlast endgültig perfekt Von dpa | 02.06.2022, 18:15 Uhr

Das Milliardendesaster um die untergegangene HSH Nordbank ist für Hamburg und Schleswig-Holstein bald endgültig passé. Beide Bundesländer verbuchten den Eingang des Kaufpreises für ein großes Paket mit Schiffsfinanzierungen mit einem Volumen von deutlich mehr als einer Milliarde Euro. Damit sei der im Februar mit der Bank of America und dem Finanzinvestor Davidson Kempner geschlossene Kaufvertrag vollzogen worden, teilten das Finanzministerium in Kiel und die Finanzbehörde in Hamburg am Donnerstag mit.