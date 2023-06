Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Verfolgungsjagd nach Einbruch in Supermarkt Von dpa | 02.06.2023, 11:39 Uhr

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Horst (Kreis Steinburg) in der Nacht zum Freitag haben sich die beiden mutmaßlichen Täter eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei wurden die beiden Männer leicht verletzt, wie eine Sprecherin mitteilte. Die beiden Verdächtigen waren mit ihrem Wagen in Richtung Itzehoe geflohen, als die Polizei die Verfolgung aufnahm.