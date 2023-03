Verdi Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild up-down up-down Öffentlicher Dienst Verdi-Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen Von dpa | 08.03.2023, 02:47 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen in mehreren Regionen Schleswig-Holsteins zu Warnstreiks am Mittwoch aufgerufen. „Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter muss die Anerkennung bekommen, die sie verdient“, sagte Landesbezirksfrauensekretärin Andrea Moder im Vorfeld des Protests.