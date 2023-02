Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifrunde Verdi kündigt Warnstreiks im öffentlichen Dienst an Von dpa | 13.02.2023, 11:08 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi will in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks in Schleswig-Holstein aufrufen. „In dieser Woche wollen wir die ersten Zeichen im Land setzen, die deutlich spürbarer werden, damit wir bei den Tarifverhandlungsrunden in Potsdam mehr Druck auf den Kessel bekommen“, teilte die Landesbezirksleiterin von Verdi Nord, Susanne Schöttke, am Montag mit.