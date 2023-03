Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Tarifstreit Verdi kündigt für Freitag massive Warnstreiks im Norden an Von dpa | 22.03.2023, 13:51 Uhr

Kurz vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöht die Gewerkschaft Verdi mit umfangreichen Arbeitsniederlegungen in Schleswig-Holstein den Druck auf die Arbeitgeber. Verdi kündigte für diesen Freitag den größten Warnstreiktag im Norden an, auch der Nord-Ostsee-Kanal mit den Schleusen in Kiel und Brunsbüttel soll einbezogen werden. Betroffen sind diverse Einrichtungen in Kiel und Lübeck sowie in zahlreichen Kreisen.