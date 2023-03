Imland-Klinik Rendsburg Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Gewerkschaft Verdi für Erhalt der Imland-Kliniken in kommunaler Hand Von dpa | 06.03.2023, 13:50 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat sich gut für den Erhalt der Imland-Kliniken Rendsburg und Eckernförde in öffentlicher Hand ausgesprochen. „Nachdem es nun drei Bieter für die Imland-Kliniken gibt, unter anderem auch die Ameos-Gruppe, appellieren wir an Geschäftsführung und Politik, die Imland-Kliniken in kommunaler beziehungsweise öffentlicher Trägerschaft zu halten“, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Jochen Penke am Montag. Arbeitsbedingungen und Tarifbindung müssten zentrale Punkte bei der Entscheidung für oder gegen einen Bieter sein.