Bahn Verdächtiges Päckchen löst Einsätze der Polizei aus Von dpa | 26.05.2023, 17:24 Uhr

Ein gedankenlos abgelegtes Päckchen hat Polizeieinsätze im Lübecker und im Hamburger Hauptbahnhof ausgelöst. Eine 48 Jahre alte Frau habe ein mit der Aufschrift „Geschenk“ versehenes Päckchen auf einer Bank am Eingang des Lübecker Hauptbahnhofes abgelegt und sei dann in einen Zug nach Hamburg gestiegen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Polizei habe daraufhin den Eingang des Lübecker Hauptbahnhofs abgesperrt und die Kollegen in Hamburg verständigt.