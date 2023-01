Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Messerattacke im Zug Verdächtiger von Brokstedt jetzt in Untersuchungshaft Von dpa | 30.01.2023, 15:38 Uhr

Der mutmaßliche Täter aus dem Regionalzug von Brokstedt ist nach Neumünster in die Untersuchungshaft verlegt worden. Das bestätigte das schleswig-holsteinische Innenministerium am Montag. Am vergangenen Donnerstag war der 33 Jahre alte Ibrahim A. einem Haftrichter in Itzehoe vorgeführt worden, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen erließ.