Stormarn Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern: Ermittlungen Von dpa | 08.05.2023, 17:09 Uhr

Die Polizei hat einen 53-Jährigen vorübergehend festgenommen, der Kinder in einem Hallenbad in Ahrensburg im Kreis Stormarn sexuell missbraucht haben soll. Der Mann soll mehrere Kinder an ihren Körpern berührt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.