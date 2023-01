Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Festnahme Verdacht auf versuchte Erpressung: 55-Jähriger in U-Haft Von dpa | 23.01.2023, 16:36 Uhr

Die Polizei hat in Barsbüttel einen 55 Jahre alten mutmaßlichen Erpresser festgenommen. Der Tatverdächtige soll versucht haben, von einem 70 Jahre alten Mann unter Androhung körperlicher Gewalt Geld zu erpressen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Hintergrund seien Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Immobiliengeschäft gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zu Details der Festnahme und zur Höhe des geforderten Geldbetrages machten die Ermittler keine Angaben.