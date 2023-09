Ermittlungsverfahren Verdacht auf Drogenhandel: Mehrere Wohnungen durchsucht Von dpa | 27.09.2023, 16:46 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf Drogenhandel hat die Kriminalpolizei am Mittwochmorgen die Wohnungen und Geschäftsräume von fünf Tatverdächtigen in Mölln, Breitenfelde, Gudow und Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) durchsucht. Im Besitz der fünf Männer im Alter von 27 bis 45 Jahren habe man rund 7000 Euro, eine hochwertige Uhr, Schuss- und Stichwaffen und 100 Gramm Kokain und Marihuana gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.