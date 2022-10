Gasherd mit Flamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiekrise Verbraucherzentrale für sozial ausgewogene Gaspreisbremse Von dpa | 10.10.2022, 18:10 Uhr

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat die Empfehlungen der Gaskommission in der Energiekrise kritisiert. In dem zweistufigen Plan fehle die soziale Ausgewogenheit, sagte der zuständige Referatsleiter Tom Janneck am Montag. „Eine nach Einkommen gestaffelte Unterstützung wäre hilfreich gewesen.“ Nötig sei ein Moratorium für Gas-, Fernwärme- und Stromsperren. „In der aktuellen Situation darf niemandem der Zugang zu Energie gesperrt werden, weil eine Rechnung nicht bezahlt werden kann.“