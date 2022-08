ARCHIV - Eine Mann dreht die Heizung auf. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Einkommen Verbände fordern von Regierung Entlastungen für Bürger Von dpa | 05.08.2022, 12:21 Uhr

Sozialverbände und Gewerkschaften haben die Landesregierung in Kiel aufgefordert, Menschen mit kleinem Einkommen in der Energiekrise nicht im zu Stich lassen. CDU und Grüne hätten zwar im Koalitionsvertrag ein stärkeres Engagement gegen Armut durch die Einrichtung eines Härtefallfonds angekündigt, erklärten Arbeiterwohlfahrt (Awo), Sozialverband und Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Nord am Freitag. Im 100-Tage-Programm der Landesregierung finde sich dazu aber nichts.