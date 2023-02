Grundsteuererklärungen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnen Verband warnt Kommunen vor Überlastung von Mietern Von dpa | 08.02.2023, 13:15 Uhr

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) hat die Kommunen aufgefordert, Mieter in guten Lagen nicht bei der Grundsteuer zu sehr zu belasten. Die Kommunen sollten bei der Bestimmung des örtlichen Hebesatzes die Interessen der Mieterinnen und Mieter sozial orientierter Wohnungsunternehmen besonders berücksichtigen, erklärte VNW-Direktor Andreas Breitner am Mittwoch. „Die ersten übermittelten Grundsteuerwert- und -messbescheide bestätigen die Befürchtung, dass soziale Vermieter in guten Lagen mit einer deutlich steigenden Grundsteuerbelastung rechnen müssen.“ Die Kommunen hätten es jetzt in der Hand, ob bezahlbares Wohnen in guten Lagen weiter unter Druck gerate.