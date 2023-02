A20 Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesverwaltungsgericht Verbände klagen gegen A20-Elbquerung Von dpa | 27.02.2023, 16:50 Uhr

Die Naturschutzverbände BUND und Nabu haben nach eigenen Angaben beim Bundesverwaltungsgericht Klage erhoben gegen den geänderten Planfeststellungsbeschluss zur Querung der Elbe im Verlauf der A20. Zur Begründung gaben sie am Montag an, das Verkehrsministerium in Kiel habe auch im neuen Planänderungs- und Ergänzungsbeschluss klimaschädliche Auswirkungen vernachlässigt. Der betroffene Abschnitt 8 führt von Glückstadt nach Drochtersen in Niedersachsen.